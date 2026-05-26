НовостиОбщество26 мая 2026 4:23

В Тюменской области за день выпадет месячная норма осадков

Для мая норма осадков за месяц – порядка 30 мм
Серафима Краснова
Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жуткий ливень спрогнозировали синоптики для Тюменской области. Как передает несколько источников прогноза погоды, в регионе на этой неделе ожидается невероятно мощная гроза.

Согласно сервису визуализации погодных условий «Вентускай.ком», один из самых огромных циклонов с дождями и грозами в мире повиснет над Тюменской областью на день.

Другой погодный ресурс оценивает предстоящий ливень в 28 мм, что соответствует примерно полуторамесячной норме. Для мая норма осадков за месяц – порядка 30 мм.

Такой ливень ожидается в пятницу, 29 мая 2026 года.