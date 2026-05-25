НовостиОбщество25 мая 2026 12:30

В Тюменской области из-за ремонта закрыли две трассы до города

В Тюменской области водителей предупреждают о затруднениях движения на трассах
Серафима Краснова
В Тюменской области из-за ремонта закрыли две трассы до города.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области введены временные ограничения движения на некоторых участках федеральных автодорог в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает ФКУ «Уралуправтодор».

На трассе Р-254 «Иртыш» на подъезде к Тюмени организовано реверсивное движение. На трассе Р-402 в Заводоуковском округе движение осуществляется с перепуском.

Получить актуальную информацию о состоянии трасс можно круглосуточно по телефону диспетчерской службы ФКУ «Уралуправтодор»: 8-800-200-63-06. Также в Ишимском округе в рамках нацпроекта стартовали работы по обновлению почти 10 километров дорог.