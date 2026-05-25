Герой России из Тюмени Рустам Сайфуллин победил в государственной премии

НовостиПолитика25 мая 2026 11:59

Герой России из Тюмени Рустам Сайфуллин победил в премии «Возвращение в жизнь»
Серафима Краснова
Фото: Александр Моор, ВК.

В Государственном Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь». Победу в номинации «Личным примером» одержал уроженец Тюменской области, Герой России Рустам Сайфуллин. Сайфуллин, получивший тяжелое ранение во время боевых действий, не только восстановился, но и стал капитаном сборной Тюменской области по адаптивному спорту.

В 2026 году его команда заняла первое место на «Кубке защитников Отечества» в Екатеринбурге по волейболу и пулевой стрельбе.

«В 2023 году Рустам Галиевич, только выписавшись из госпиталя, сформировал и возглавил сборную Тюменской области участников СВО с тяжелыми ранениями. Поздравляю с заслуженной победой!» — отметил губернатор Александр Моор.

Премия «Возвращение в жизнь» вручается выдающимся атлетам и тренерам, которые внесли вклад в развитие спорта и продемонстрировали силу духа. Тюменская область активно поддерживает спортсменов с ограничениями по здоровью, проводя крупные соревнования и создавая условия для их реабилитации и побед.