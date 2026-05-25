В Тюмени 26 мая запретят продажу алкоголя из-за Последнего звонка

В Тюмени 26 мая будет запрещена розничная продажа алкоголя во всех магазинах, супермаркетах и торговых точках. Ограничения вводятся в связи с празднованием Последнего звонка в школах.

Как сообщила администрация города, приобрести алкоголь в этот день можно будет только в заведениях общепита и только при предъявлении паспорта.

«Запрет распространяется на все магазины, супермаркеты и торговые точки. Приобрести алкоголь в этот день можно только в заведениях общепита при условии достижения 18-ти лет», — говорится в сообщении мэрии.

Ранее сообщалось, что в Тюмени торжественные линейки по случаю Последнего звонка начнутся в школах с 10:00 утра. Также алкоголь не будут продавать 12 июня, 27 июня и в День города.