На границе Тюменской и Свердловской областей автомобилисты встретили «хозяина леса» - гигантского лося. Зверь остановился и внимательно наблюдал за людьми, которые решили снять его на камеру. Кадры встречи опубликовали автомобилисты в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Будьте внимательней на дороге, дабы избежать столкновения с хозяевами леса. Наш подписчик встретил этого красавца у Талицы», — рассказали пользователи в социальных сетях.

Однако за такой красотой может скрываться смертельная опасность: лось может стать причиной серьезного ДТП на дороге. Кроме того, эти звери могут наносить тяжёлые травмы, переломы и даже втоптать человека в землю. Особенно опасны удары передними копытами, которые лось наносит, вставая на задние ноги. Самцы в период ношения рогов могут атаковать головой. Удар с разбега, усиленный массой тела, может сбить с ног, а острые отростки рогов способны причинить глубокие колотые раны. Осенью лоси особенно опасны, у них идет периода гона.

Ранее мы рассказывали о том, что две косули и лось погибли под колесами автомобилей на тюменских трассах за неделю. Например, в Тобольском районе 30 марта 2026 года на 270-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошёл наезд на косулю. В Исетском районе днём позже, 31 марта, на 111-м километре автодороги Курган – Тюмень автомобиль сбил косулю сибирскую. В Тюменском районе 3 апреля 2026 года на 164-м километре автодороги Курган – Тюмень водитель столкнулся с лосём.

Напомним, за сбитого лося автомобилист может попасть на деньги – сумма компенсации определяется приказом Минприроды России №948 «Об утверждении методики исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам». За одну особь лося установлена такса в размере 80 тысяч рублей.