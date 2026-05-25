НовостиПроисшествия25 мая 2026 6:25

«Мать разрешила сыну покататься»: в Ялуторовске подросток на питбайке попал в ДТП и оказался в больницефото

Серафима Краснова
Фото: ГАИ Тюменской области.

На выходных, 24 мая, в Ялуторовске в аварии пострадал 14-летний подросток на питбайке. По данным Госавтоинспекции, семиклассник не справился с управлением и опрокинулся на улице Кормалюка.

После падения ребёнка протащило по асфальту около 15 метров. Подросток был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Мать мальчика рассказала, что приобрела питбайк два года назад для себя, а в этот день разрешила сыну покататься в роще, запретив выезжать на проезжую часть.

- Тем не менее, женщину привлекли к административной ответственности за передачу управления транспортом лицу, заведомо не имеющему прав, - заявили в ведомстве.