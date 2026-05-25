«Моему ребенку сожгли нос и даже не извинились»: в Тюмени семья четвертый год борется за правду после трагедии в роддоме

В 2022 году в Тюмени в семье Бобошко родились тройняшки. Милана появилась на свет с экстремально низким весом и столкнулась с чередой врачебных ошибок: у девочки развился некроз кишечника и был сожжён нос из-за неправильно подобранной кислородной маски. Родители уверены: это произошло по вине медиков, пишет «МегаТюмень».

«У ребёнка соседки ножку порезали. Её вызвали и извинялись. А моему ребёнку сожгли нос, и извинений не было. Вообще ничего», — рассказывает мама Владлена.

Помимо проблем с носом, Милане удалили почти весь толстый кишечник. Семья столкнулась с равнодушием и отказами в помощи: шов после операции загноился, а хирург по месту жительства отказался принимать ребёнка.

Родители подали заявление в полицию, но уголовное дело закрыли из-за истечения срока давности. Семья добивалась повторной экспертизы в Москве, но попытки провалились — Перинатальный центр не оплатил свою часть. В департаменте здравоохранения заявили, что вины врачей нет, назвав ожог «многофакторным нежелательным явлением».

Сейчас Милана живёт обычной жизнью: ходит в садик вместе с братьями, любит машинки и мечтает стать спортсменкой. В 5 лет ей планируют сделать операцию по реконструкции носа.

«Милана заслуживает справедливости», — говорит её отец Андрей Бобошко.