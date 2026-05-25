В Сургутском районе на старт полумарафона «ЗаБег.РФ» вышло рекордное количество человек

Фото: администрация Сургутского района

Вся страна рванула вперёд в субботу. 23 мая стартовал десятый, юбилейный всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». Одновременно на старт вышли более 200 тысяч бегунов в 11 часовых поясах — от Камчатки до Калининграда. В посёлке Солнечный Сургутского района праздник спорта собрал ровно тысячу участников — это рекорд для муниципалитета: в 2023 году здесь стартовали 800 человек.

Бегуны съехались со всего региона: из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Ноябрьска, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Торжественный старт дали в сквере на улице Строителей.

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой напомнил, что муниципалитет уже во второй раз принимает всероссийский полумарафон в Югре, и поделился подробностями: на дистанции вышли атлеты всех возрастов, включая самых опытных — старше 65 лет. Участники выбирали одну из четырёх дистанций — 1, 5, 10 или 21,1 км, и на каждой из них было примерно по 250 человек. Все добежали до финиша — и это, пожалуй, главная победа дня.

– Спорт объединяет, и сегодня мы с вами станем частью огромного мирового события, — отметила заместитель главы Сургутского района Ольга Журавская, открывая мероприятие. — Бег — очень демократичный вид спорта, участвовать может практически любой человек. И погода будто подтвердила эти слова: несмотря на прохладу и дождь, настроение у всех было по-настоящему солнечным.

Среди участников — самые разные истории. Семья Губаревых из Ноябрьска преодолела несколько сотен километров ради забега: глава семьи бежал 10 км, девятилетняя Александра — 1 км, а мама, мастер спорта международного класса по дзюдо Марина Губарева, призналась, что участие стало подарком себе на день рождения.

– Мы живём спортом. Стараемся показывать дочери правильный пример, — поделилась она.

А сотрудницы спортивной школы №2 из Белого Яра Рамиля Мустафаева и Ольга Дядьмина вышли на дистанцию 1 км без специальной подготовки, по их словам, их принцип: главное — бежать и получать удовольствие.

Заместитель директора департамента физической культуры и спорта Югры Андрей Кайзер напомнил, что по итогам 2025 года Югра вошла в пятёрку регионов-лидеров по уровню удовлетворённости граждан условиями для занятий спортом.

– Это большое достижение, и оно стало возможным благодаря вам, любителям спорта, — поблагодарил он участников.

Праздник получился по-настоящему ярким: гостей ждали торговые ряды, туристическая локация с мастер-классами о культуре ханты, фотозона и сувенирная лавка. Специальный гость — известный атлет Михаил Кокляев — провёл разминку перед стартом, а затем организовал турнир по силовому экстриму «Богатырский марафон». Завершился день торжественным награждением победителей и призёров.

Юбилейный «ЗаБег.РФ», который проводится с 2016 года, в шестой раз прошёл на территории Югры. Организаторами выступили АНО «Физкультурно-спортивный центр «Гонка героев»», АУ ХМАО — Югры «ЮграМегаСпорт» и управление физической культуры, спорта и туризма администрации Сургутского района.

