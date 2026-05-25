«Долг в миллион не помеха»: в Тюмени алиментщик с 1,1 млн рублей долга получил наказание

В Тюмени алиментщик с долгами получил 7 месяцев принудительных работ. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени суд рассмотрел дело злостного алиментщика, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за содержание детей. Несмотря на отбытое наказание, он не предпринял мер для погашения задолженности, возникшей ещё в 2018 году.

Будучи трудоспособным, мужчина сознательно уклонялся от ежемесячных выплат в течение более чем двух месяцев подряд. В результате сумма его долга перед детьми превысила 1,1 миллиона рублей.

- В суде мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд, учитывая характер преступления, личность подсудимого, а также наличие смягчающих обстоятельств (признание вины, раскаяние, неудовлетворительное состояние здоровья) и отсутствие отягчающих, назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, - указано в материалах суда.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.