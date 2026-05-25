«Деньги в карманах не утаишь»: тюменский контрабандист получил срок за попытку вывезти 1,7 млн рублей

Тюменский суд наказал мужчину за контрабанду почти 1,8 млн рублей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени суд рассмотрел дело против Нормахмада Рустамова, который пытался незаконно вывезти из России крупную сумму наличных. По версии следствия, в феврале 2026 года Рустамов, ранее неоднократно пересекавший границу и знавший о правилах декларирования, спрятал 1 744 000 рублей в нагрудные карманы.

- Деньги были получены от продажи автомобилей и личных накоплений. Он планировал вылететь из Тюмени в Душанбе, но был задержан в аэропорту Рощино во время таможенного досмотра. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Суд учёл его положительные характеристики: наличие постоянного места жительства, работу, отсутствие судимостей и вредных привычек, - говорится в материалах суда.

В итоге, с учётом смягчающих обстоятельств, Рустамову назначили наказание в виде ограничения свободы на пять месяцев. В этот период ему было запрещено покидать пределы своего муниципального округа и необходимо ежемесячно отмечаться в надзорном органе. Деньги были конфискованы силовиками.