В Тюмени на деревьях появились черные гусеницы: агроном рассказал, как спасти урожай

На деревьях и кустарниках в садах Тюмени появились небольшие чёрные опушённые гусеницы на паутинках. Это массовое отрождение непарного шелкопряда, вредителя, который прошлым летом отложил яйца, а благоприятная зима позволила ему перезимовать, рассказал агроном тюменского Россельхозцентра Иван Григорьев, пишет tmn.aif.ru.

«Чтобы избежать высокой степени повреждения листьев, необходимо провести обработки. Сейчас, в пору цветения, рекомендую применять биологические препараты, такие как Фитоверм или Лепидоцид. Это позволит сохранить пыльцу и не навредит насекомым-опылителям. После цветения советую использовать препараты на основе циперметрина — это вещества контактного действия, которые сохраняются на листьях до 20 дней», — отметил эксперт.

Ручной сбор гусениц малоэффективен из-за их большого количества. Кроме того, гусеницы непарного шелкопряда токсичны, поэтому при обработке растений необходимо использовать средства индивидуальной защиты.