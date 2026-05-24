Тюменцам рассказали, как избавиться от стресса за 5 минут: дыхательные практики, способные снять напряжение

Фото: фрипик.ру.

Стресс — естественная реакция организма на напряжение, угрозу или перегрузку. О том, как с ним справляться с помощью дыхательных практик, редакции «МегаТюмень» рассказала семейный психотерапевт Эльвира Соколова.

По словам специалиста, стресс бывает не только вредным, но и полезным. Эустресс мобилизует ресурсы и повышает мотивацию, а вот дистресс истощает организм из-за чрезмерных нагрузок и длительного напряжения. Дыхательные практики — это быстрый и доступный способ помочь нервной системе выйти из режима перегрузки.

Эльвира Соколова рекомендует три техники для ежедневного применения.

Удлинённый выдох: вдох на 4 счёта, выдох на 8. Повторять 2–5 минут. Это активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за расслабление.

Квадратное дыхание: каждый этап (вдох, задержка, выдох, задержка) длится 4 секунды. Выполнять 2–3 минуты. Техника помогает мозгу переключиться из режима тревоги в режим концентрации.

Дыхание с фокусом на теле: на вдохе мысленно направлять внимание в тело (стопы, спину, грудную клетку), а на выдохе — замечать опору под собой. Достаточно 3–5 минут.

«Возвращение внимания к телу помогает снизить уровень внутреннего напряжения и восстановить контакт с реальностью», — подчёркивает психотерапевт.

Она отмечает, что дыхательные практики не устраняют причины стресса, но эффективно помогают нервной системе справиться с перегрузкой.