В Тюмени выпускникам дадут льготные поездки на время экзаменов.

В июне, когда у выпускников начнётся ГИА, для них будут действовать льготные поездки по транспортным картам. 11-классники, которые сдают ЕГЭ с 1 июня, получат лимит на 34 поездки, а 9-классники (ОГЭ со 2 июня) — на 22 поездки.

Стоимость одной поездки для школьников составит 20% от тарифа, то есть 8,4 рубля. Если лимит будет превышен, карта станет работать как обычная, с пересадочным тарифом.

Летом бесплатный пересадочный тариф действует для всех школьников.