В Тюмени школьники поставили спектакль по «А зори здесь тихие...» — зрители аплодировали стоя.

Учащиеся школы № 69 имени Героя Советского Союза Ивана Федюнинского в Тюмени представили собственное видение знаменитой книги Бориса Васильева «А зори здесь тихие...». Они самостоятельно поставили спектакль и пригласили на премьеру педагогов и родителей.

В итоге получилась не просто постановка о войне, а живая история о женской дружбе, несбывшемся «завтра» и о силе духа. Зал замирал над каждой сценой в исполнении ребят. По словам зрителей, юным актёрам удалось растрогать всех — глаза блестели от слёз даже у самых строгих пап. По окончании спектакля зал аплодировал стоя.

«Спектакль стал настоящим чудом, рождённым в стенах нашей школы. Дети говорили о жизни, смерти и любви к Родине сердцем — без фальши. Это наша общая гордость: мы растим людей, которые умеют чувствовать так глубоко, что плачет весь зал. Низкий поклон героям и спасибо детям за память. Такое лечит душу», — поделилась директор школы Эльвира Амирова.