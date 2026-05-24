Секреты урожая: как правильно составить схему посадок и не ошибиться с соседями на грядке.

Чтобы весной не пришлось в спешке «кроить» грядки, а потом сожалеть о неудобстве или плохом росте растений, стоит заранее составить схему посадок. При этом важно учитывать правила севооборота — чередование культур.

Каждое растение забирает из почвы определённые питательные вещества, что со временем истощает землю. Кроме того, на участке, где долго растёт одна культура, накапливаются возбудители болезней и вредители. Отличным предшественником всегда выступает пар — незанятый, но обрабатываемый участок. Если он был засеян сидератами (озимая рожь, овёс, горчица), почва дополнительно обогащается.

Ещё один важный принцип: избегайте в севообороте культур одного семейства. Например, томаты после картофеля (оба — паслёновые) будут медленно расти и плохо развиваться.

Картофель хорошо растёт после бобовых, капусты, лука, чеснока, огурца, кабачка и тыквы. Нежелательные предшественники — томат, перец, баклажан. Томат сажают после бобовых, зелени, капусты, лука, чеснока и моркови. Не рекомендуется сажать его после картофеля, баклажана, перца. Огурец лучше всего размещать после бобовых, капусты, картофеля, лука и чеснока. Не стоит сажать его после баклажана, моркови, перца и томата.

Капусту размещают после бобовых, картофеля, лука и моркови. Хуже она развивается после редиса, свёклы, тыквы и томата. Лук и чеснок подходят практически все культуры, кроме зелени и моркови. Морковь не стоит сажать после моркови и свёклы. Свёкла плохо растёт после капусты, картофеля и свёклы.