Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2026 8:22

Тюменские школьники мастерят антидроновые одеяла для фронта: как дети помогают бойцам СВО

Тюменские школьники помогают изготавливать антидроновые одеяла для СВО
Серафима Краснова
Фото: Единая Россия | Тюменская область.

Фото: Единая Россия | Тюменская область.

В Тюмени неравнодушные жители микрорайона Березняковский и активисты первичного отделения «Единой России» № 45 организовали изготовление антидроновых одеял для нужд участников специальной военной операции.

К этой важной работе были привлечены и школьники из местной школы № 45. Под руководством старших наставников ребята учились правильно кроить и склеивать специальную ткань, необходимую для создания изделий, которые защищают технику и личный состав от беспилотников противника.

«Такая работа объединяет поколения и показывает, что помощь фронту складывается из участия каждого. Антидроновые одеяла крайне необходимы бойцам — они помогают защищать военнослужащих от тепловизоров и беспилотников», — отметила секретарь первичного отделения № 45 Инга Рожкова.

Всего было изготовлено 185 заготовок для антидроновых одеял. Эта инициатива является частью общероссийского движения по поддержке участников СВО, в рамках которого волонтеры по всей стране шьют маскировочные сети, спецодежду и другое снаряжение для фронта.