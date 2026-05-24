Тюменские школьники мастерят антидроновые одеяла для фронта: как дети помогают бойцам СВО

В Тюмени неравнодушные жители микрорайона Березняковский и активисты первичного отделения «Единой России» № 45 организовали изготовление антидроновых одеял для нужд участников специальной военной операции.

К этой важной работе были привлечены и школьники из местной школы № 45. Под руководством старших наставников ребята учились правильно кроить и склеивать специальную ткань, необходимую для создания изделий, которые защищают технику и личный состав от беспилотников противника.

«Такая работа объединяет поколения и показывает, что помощь фронту складывается из участия каждого. Антидроновые одеяла крайне необходимы бойцам — они помогают защищать военнослужащих от тепловизоров и беспилотников», — отметила секретарь первичного отделения № 45 Инга Рожкова.

Всего было изготовлено 185 заготовок для антидроновых одеял. Эта инициатива является частью общероссийского движения по поддержке участников СВО, в рамках которого волонтеры по всей стране шьют маскировочные сети, спецодежду и другое снаряжение для фронта.