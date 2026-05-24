От болота до сказочного кита: как Тюмень преображается благодаря нацпроекту

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Тюмени кардинально преобразятся сквер Депутатов, аллея Молодожёнов и площадь Борцов Революции. Ремонт обещают закончить к концу 2026 года. Журналист издания «Тюменская область сегодня» прогулялась по уже благоустроенным объектам и узнала мнение жителей.

Бульвар Ершова: от собачьих выгулов к сказке

Новое пространство по проезду Солнечному, открытое в 2025 году, выполнено по мотивам сказки «Конёк-Горбунок». Архитекторы создали дизайн-проект «На дне морском» с огромной пастью Чудо-юда, амфитеатром в виде скелета кита и китовым хвостом. Жители отмечают, что раньше здесь был пустырь для выгула собак, а теперь — любимое место для прогулок с детьми.

«Результат благоустройства просто потрясающий! Такие прогулочные зоны точно нужны в каждом районе города», — делится Мария, местная жительница.

Парк Константина Лагунова: из болота — в первый парк района

В 2024 году в Восточном округе появился первый парк площадью 12 гектаров. Здесь поселились персонажи сказок тюменского писателя. Раньше на этом месте было болото, а теперь — воркаут-зона, детские площадки и искусственный водоём с мостиком.

«Здесь раньше болото было. А сейчас столько людей тут гуляет!» — говорит Роман, который каждое утро занимается спортом в парке.

Сквер Згерского: первая мостовая и виолончель

Территорию на ул. Республики, 29 благоустроили в 2024 году. В центре установили арт-объект в виде виолончели, а также сохранили фрагмент первой тюменской мостовой XIX века. Жители отмечают, что теперь это уютное пространство для культурного отдыха и общения.

«Сейчас, конечно, красиво. И зелень появилась, и цветы посадили, и музыкальные инструменты поставили», — делится пенсионер Рустам Акрамович.