Пешая прогулка домой довела жителя Тюменской области до уголовного дела

В полицию Упорово обратилась жительница посёлка Емуртлинский с заявлением о краже велосипеда из подъезда дома. Его ценность силовики оценили в 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили причастность к преступлению мужчины 1981 года рождения. Подозреваемый признался, что проходил мимо многоквартирного дома, зашёл в открытый подъезд и украл оставленный без присмотра велосипед.

На нём он уехал в село Слободчики и спрятал имущество в одном из заброшенных домов. Полицейские изъяли похищенное и вернули хозяйке. По данному факту полицейскими было заведено уголовное дело.