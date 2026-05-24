НовостиЗдоровье24 мая 2026 6:28

Ветеринар рассказал тюменцам, как помочь домашним питомцам пережить жаркое лето

Кошки переносят жару сложнее
Серафима Краснова
Ветеринар рассказал тюменцам, как помочь домашним питомцам пережить жаркое лето.

Фото: Татьяна Коркина.

Ветеринар Игорь Волков рассказал, как помочь кошкам пережить жаркое лето. Для пушистых друзей это время может стать настоящим испытанием, пишет «МегаТюмень».

Дело в том, что кошки переносят жару сложнее, чем люди: их нормальная температура тела — 38,5–39 °C, а механизмы охлаждения работают не так эффективно.

«Оптимальная температура в помещении для кошки — не выше 25 °C. Чтобы создать такие условия, используйте кондиционер или вентилятор, проветривайте комнаты, когда на улице прохладнее, а днём закрывайте шторы», — советует Волков.

По его словам, обезвоживание — одна из главных опасностей. Нужно обеспечить кошке постоянный доступ к свежей прохладной воде. Также рекомендуется перейти на влажные корма и перенести кормление на утренние и вечерние часы.