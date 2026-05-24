Ветеринар рассказал тюменцам, как помочь домашним питомцам пережить жаркое лето.

Ветеринар Игорь Волков рассказал, как помочь кошкам пережить жаркое лето. Для пушистых друзей это время может стать настоящим испытанием, пишет «МегаТюмень».

Дело в том, что кошки переносят жару сложнее, чем люди: их нормальная температура тела — 38,5–39 °C, а механизмы охлаждения работают не так эффективно.

«Оптимальная температура в помещении для кошки — не выше 25 °C. Чтобы создать такие условия, используйте кондиционер или вентилятор, проветривайте комнаты, когда на улице прохладнее, а днём закрывайте шторы», — советует Волков.

По его словам, обезвоживание — одна из главных опасностей. Нужно обеспечить кошке постоянный доступ к свежей прохладной воде. Также рекомендуется перейти на влажные корма и перенести кормление на утренние и вечерние часы.