По данным региональной диспетчерской службы, на утро 24 мая в Тюменской области нет действующих лесных пожаров. За истекшие сутки новых возгораний не зафиксировано, а два ранее возникших пожара на общей площади 0,4 га были успешно ликвидированы.

В настоящее время в Ишимской и Тобольской авиазонах установлен II класс пожарной опасности, в Тюменской и Уватской — III класс.

По прогнозу, 25 мая ситуация существенно не изменится: в большинстве районов сохранится II класс опасности, а в Уватской авиазоне — III класс. 26 мая на всей территории Тюменской области прогнозируется III класс пожарной опасности - средняя степень.