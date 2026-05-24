НовостиЗдоровье24 мая 2026 5:18

«Второй мозг» и настроение: нутрициолог рассказала, как работа кишечника влияет на психологическое благополучие

Серафима Краснова
Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Психологическое благополучие человека тесно связано с работой кишечника, который часто называют «вторым мозгом». Клинический нутрициолог Татьяна Борейко в интервью tmn.aif.ru подчеркнула, что микробиом выступает главным дирижёром организма. Именно от баланса бактерий в ЖКТ зависит не только иммунитет, но и выработка серотонина — гормона, отвечающего за радость и спокойствие.

«Микробиом — это дирижёр нашего организма. От его состояния зависит настроение, самочувствие и качество жизни», — отмечает эксперт.

Для поддержки микрофлоры Татьяна Борейко рекомендует включать в рацион ферментированные продукты, полезные жиры и природные источники магния и йода. Среди особо полезных продуктов она выделила жирную рыбу, натуральные водоросли, какао, зелень, орехи и квашеную капусту.