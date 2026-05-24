НовостиОбщество24 мая 2026 4:36

«Не ставьте жизнь в зависимость от ЕГЭ»: психолог из Тюмени дала советы родителям, как не навредить ребенку перед экзаменами

Серафима Краснова
Психолог из Тюмени рассказала родителям, как помочь ребенку перед ЕГЭ и не навредить.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В разгар подготовки к выпускным экзаменам психолог АНО «Центр социальной реабилитации Тюменский» Надежда Кулева дала рекомендации родителям. Главный посыл специалиста — не повышать давление, а помочь организовать процесс и снизить тревожность.

По словам Надежды Кулевой, фразы вроде «пойдёшь в армию» или «будешь жить на помойке» в период подготовки лучше не использовать.

«Давление родителей вызывает у детей раздражение, а оскорбления и угрозы — обиду, тревогу и сопротивление, что никак не способствует эффективной подготовке», — поясняет специалист.

Психолог рекомендует родителям взять на себя роль организатора и поддержки: помочь составить план занятий, оборудовать место для учёбы, следить за балансом отдыха и работы, а также обсудить с ребёнком «план Б» на случай неудачи.

Важно не ставить жизнь в зависимость от ЕГЭ и не транслировать установку: «Не сдашь — ничего в жизни не получится».

Психолог призывает заменить контроль и критику на поддержку. Спокойствие, планирование и принятие всех сценариев помогут ребёнку справиться со стрессом и показать лучший результат.