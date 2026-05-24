В Тюменской области востребованы культорганизаторы: в регионе открыто почти 150 вакансий. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Тюменской области трудоустроено более 3,5 тысячи человек через службы занятости. Работники сферы культуры могут найти работу в регионе: «Вслух.ру» выяснил, какие вакансии предлагают специалистам.

В организации требуются 149 культорганизаторов. Среди профессий служащих это одно из популярных направлений. Найти работу также смогут 10 музыкальных руководителей, 5 хореографов, 3 режиссёра, 3 специалиста по жанрам творчества и 3 библиотекаря. Кроме того, нужны 2 художественных руководителя и 1 художник. Трудоустроиться может 31 преподаватель дополнительного образования.

Всего в списке департамента труда и занятости населения Тюменской области 189 профессий служащих и 161 рабочая профессия. В региональном банке вакансий, по данным на 1 мая, 17 581 место. В первые четыре месяца через службу занятости трудоустроено 3 579 человек.

Интерактивный портал органов службы занятости Тюменской области поможет найти работу и работников. Кадровый центр «Работа России» в Тюмени: ул. Республики, 204В, корп. 3. Горячая линия: 8-800-350-00-64, 8(3452) 27-36-05.