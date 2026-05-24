В Тюмени и области надолго зарядят грозовые дожди. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Тюмени и области в скором времени ждет не самая приятная погода. Как предвещает сервис визуализации погоды «Вентускай.ком», с понедельника, 25 мая 2026 года, в регионе зарядят ежедневные дожди, которые местами будут сопровождаться грозами. Они будут лить на фоне сильной жары, которая придет в регион также 25 мая.

Из прогноза следует, что 25 числа температура в Тюмени составит от +23 до 29 градусов Цельсия, но дождь в городе и местами по области будет небольшим. А уже 26 мая и жара под +28 °C, и дожди будут наблюдаться почти по всей Тюменской области. Аналогичная погода ожидается и 27 мая.

По данным ресурса, 28 мая дожди будут лить в Тюмени и по юго-западу области, тогда как территория с грозами несколько вырастет.

После этого тюменцев ждет несколько дней передышки от дождей, однако жара будет подступать.