Реванш на домашнем поле: ФК «Тюмень» сразится с «Амкаром-Пермь»

Фото: Анна Горлач

В воскресенье, 24 мая, футбольный клуб «Тюмень» примет на своём поле команду «Амкар-Пермь» — и это будет не просто матч, а шанс взять реванш. Ещё в апреле соперники встречались в Перми, и тогда победа осталась за «Амкаром» со счётом 2:0.

Сейчас ставки особенно высоки: «Амкар» с 21 очком держится в первой пятёрке турнирной таблицы, а «Тюмень» после первого крупного поражения в Серебряной группе LEON Второй лиги «А» занимает седьмую строчку, имея в активе 18 очков. При этом в копилке тюменцев есть и яркие успехи — например, разгромная победа над московским «Динамо 2» со счётом 7:2.

Домашний матч начнётся в 18:00, билеты уже в продаже. Для «Тюмени» этот поединок — один из четырёх оставшихся в сезоне, так что поддержка болельщиков сейчас особенно важна. Впереди у команды выездные игры с «Зенитом 2» и «Кубанью» (30 мая и 6 июня), а завершит сезон клуб домашней встречей с «Аланией» 14 июня.

