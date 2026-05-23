Тюменцы смогут получить до 150 тысяч на свои проекты

Фото: Контора пароходства

В Тюмени 24 мая в 19:00 на уличной площадке «Конторы пароходства» пройдёт встреча лидеров сообществ «Люди и идеи» (14+). Мероприятие для тех, кто только делает первые шаги в общественной работе, и опытных активистов с солидным багажом идей.

Главное событие вечера — презентация Программы поддержки сообществ. Тюменцы узнают, как подать заявку на финансирование социально ориентированных проектов и получить до 150 тысяч рублей: организаторы подробно объяснят сроки подачи документов, критерии отбора и допустимые статьи расходов. А продюсеры проведут экспресс консультации — помогут доработать инициативы и дадут полезные рекомендации.

– Мы хотим не просто рассказать о программе, а создать тёплую атмосферу, где каждый почувствует: его идея важна и осуществима», — подчёркивает Илья Титов, заместитель генерального директора АНО «Агентство современных коммуникаций».

Но встреча не ограничится деловыми разговорами. Гостей ждут интерактивные развлечения и добрые дела: можно будет посоревноваться в фиджитал играх (Just Dance, ритм симуляторы и файтинги), смастерить игрушки для животных из приюта, а ещё — поучаствовать в создании подарков для пожилых людей: расписать горшочки, посадить в них саженцы и написать душевные письма жителям дома соцобслуживания.

Завершит вечер тематический кофе брейк и выступление диджея: он сыграет микс из народных песен в современной обработке и популярных хитов, а гости смогут предлагать свои треки.

Чтобы присоединиться к встрече, нужно зарегистрироваться в группе «Контора пароходства», пишет Moi-portal.ru.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.