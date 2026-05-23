Юрист объяснил, когда заведение не ответит за пропажу вещей из гардероба

Пропажа вещи из гардероба кафе, театра, фитнес-центра — повод для немедленного вызова полиции. Номерки и жетоны являются юридическим подтверждением того, что вы передали имущество на хранение.

Но не стоит думать, что деньги за пропажу вам отдадут без вопросов. Владельцам вещей стоит помнить: закон защищает клиентов не всегда. Как поясняет юрист Александр Бударагин, закон защищает клиентов не безоговорочно. К примеру, если выяснится, что владелец сам проявил грубую неосторожность — скажем, оставил в кармане ценные документы и не предупредил об этом сотрудников — заведение от ответственности освободят.

Если будет доказано, порча имущества вызвана дефектами самой вещи, организация платить не обязана.

– Разумеется, заведение не всегда виновато в пропаже вещей. Существуют определенные условия, при которых ответственность с организации снимается. К ним относятся форс-мажорные обстоятельства, которые невозможно было предвидеть, или же специфические свойства самой вещи. Кроме того, клинику или ресторан не заставят платить за ущерб, если будет доказано, что кража произошла из-за грубой неосторожности или злого умысла самого клиента, – говорит юрист Александр Бударагин.

