В Тюмени в день Последнего звонка запретят продавать алкоголь

26 мая в Тюмени прозвучит Последний звонок — праздник отметят около 37 тысяч выпускников. И в этот день в городе будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя.

Такое постановление подписал глава города Максим Афанасьев. Ограничения вводятся в соответствии с постановлением регионального правительства №555 и коснутся не только праздника школьников, но и юбилейного Дня города — 25 и 26 июля.

Впрочем, совсем без спиртного горожане не останутся: в магазинах беспошлинной торговли алкоголь по-прежнему будут продавать, а в кафе и ресторанах гостям смогут подать пиво, сидр, медовуху и некоторые другие напитки.

А уже в начале июня выпускников ждут серьёзные испытания: 1 июня стартует основной период ЕГЭ для одиннадцатиклассников, а 2 июня — ОГЭ для девятиклассников. В этом году 9 класс в регионе закончат 24,8 тысячи ребят, 11 класс — более 12 тысяч, «Вслух.ру».

Уже который год лидер среди предметов по выбору – обществознание: его решили сдавать 2 251 тюменский школьник, то есть 32,6% всех выпускников.

