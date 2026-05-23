«Не всё потеряно»: психолог объяснила, как пережить финансовый крах

Потеря больших денег бьёт не только по кошельку, но и по душе: для многих это не просто исчезнувшие цифры на счёте, а рухнувшее ощущение стабильности и контроля над жизнью. Люди в такой ситуации нередко погружаются в шок и отчаяние, чувствуя себя совершенно беспомощными. Такая реакция — вполне естественна.

Психолог-феноменолог Ирина Нагорная сравнивает переживание финансовой потери с любой серьёзной утратой: человек проходит через целую череду эмоций. Сначала наступает оцепенение, потом прорывается злость, накатывает боль, включается механизм отрицания — и лишь постепенно приходит принятие случившегося.

– Важно дать себе время, — подчёркивает Ирина Нагорная. — Не нужно требовать от себя мгновенного возвращения в строй. Если удар был сильным, на восстановление понадобится время».

При этом, по словам психолога, даже лишившись всех денег, человек не лишается главного — своего опыта и умения зарабатывать. А значит, со временем вы сможете снова опереться на себя.

Ирина Нагорная также коснулась непростой темы отношений с деньгами. Оказывается, сами по себе они не делают нас ни спокойнее, ни тревожнее — всё зависит от внутреннего состояния. Для кого то купюры и цифры на карте — символ безопасности, а для другого — постоянный источник страха потерять всё. Порой этот страх даже заставляет человека бессознательно избавляться от денег: тратить бездумно, совершать импульсивные покупки или просто не уметь удерживать капитал.

– Если вы замечаете, что постоянно теряете деньги или испытываете из за них тревогу, задайте себе честный вопрос: зачем я это делаю? Часто за такими привычками скрываются глубинные установки и непроработанные эмоции, — советует психолог.

Главное, напоминают специалисты, не оставаться со своей бедой один на один. Поддержка близких, постепенное возвращение к привычному ритму жизни и время способны помочь справиться даже с самым тяжёлым финансовым кризисом, пишет «МегаТюмень».

