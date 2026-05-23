НовостиОбщество23 мая 2026 9:52

«Не всё потеряно»: психолог объяснила, как пережить финансовый крах

Часто за привычками тратить бездумно скрываются глубинные установки
Ирина Ларина
Часто за привычками тратить бездумно скрываются глубинные установки

Часто за привычками тратить бездумно скрываются глубинные установки

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Потеря больших денег бьёт не только по кошельку, но и по душе: для многих это не просто исчезнувшие цифры на счёте, а рухнувшее ощущение стабильности и контроля над жизнью. Люди в такой ситуации нередко погружаются в шок и отчаяние, чувствуя себя совершенно беспомощными. Такая реакция — вполне естественна.

Психолог-феноменолог Ирина Нагорная сравнивает переживание финансовой потери с любой серьёзной утратой: человек проходит через целую череду эмоций. Сначала наступает оцепенение, потом прорывается злость, накатывает боль, включается механизм отрицания — и лишь постепенно приходит принятие случившегося.

– Важно дать себе время, — подчёркивает Ирина Нагорная. — Не нужно требовать от себя мгновенного возвращения в строй. Если удар был сильным, на восстановление понадобится время».

При этом, по словам психолога, даже лишившись всех денег, человек не лишается главного — своего опыта и умения зарабатывать. А значит, со временем вы сможете снова опереться на себя.

Ирина Нагорная также коснулась непростой темы отношений с деньгами. Оказывается, сами по себе они не делают нас ни спокойнее, ни тревожнее — всё зависит от внутреннего состояния. Для кого то купюры и цифры на карте — символ безопасности, а для другого — постоянный источник страха потерять всё. Порой этот страх даже заставляет человека бессознательно избавляться от денег: тратить бездумно, совершать импульсивные покупки или просто не уметь удерживать капитал.

– Если вы замечаете, что постоянно теряете деньги или испытываете из за них тревогу, задайте себе честный вопрос: зачем я это делаю? Часто за такими привычками скрываются глубинные установки и непроработанные эмоции, — советует психолог.

Главное, напоминают специалисты, не оставаться со своей бедой один на один. Поддержка близких, постепенное возвращение к привычному ритму жизни и время способны помочь справиться даже с самым тяжёлым финансовым кризисом, пишет «МегаТюмень».

