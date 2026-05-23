В Тюменской области горят леса: действуют два локализованных пожара

На утро 23 мая в Тюменской области продолжают тушить два локализованных лесных пожара. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, за минувшие сутки было обнаружено два новых очага — ликвидировать возгорания пока не удалось, сообщают в региональной диспетчерской службе.

Ситуация с пожарной опасностью меняется от района к району. Сегодня, 23 мая, в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах зафиксирован II класс опасности — это низкая степень угрозы. А вот в Уватской зоне обстановка чуть серьёзнее: здесь объявлен III класс — средняя степень опасности.

Прогнозы на ближайшие дни не вселяют полного спокойствия. Уже завтра, 24 мая, в Ишимской авиазоне сохранится низкий уровень угрозы, а в Тобольской, Тюменской и Уватской зонах ожидается повышение до средней степени опасности. А уже 25 мая средняя пожарная опасность прогнозируется на всей территории региона.

Местные власти и спасатели обращаются к жителям, призывая к бдительности. Не разводите костры в лесах, не бросайте непотушенные сигареты, не оставляйте после себя мусор и стекло — всё это может стать причиной новой беды.

