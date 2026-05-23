В Тюменской области большегрузам ограничат движение в жару

Летом тюменским большегрузам придётся перестроить график движения — с 22 июня по 15 августа в жару им запретят ездить по региональным дорогам в дневные часы. Решение уже принято: 21 мая Главное управление строительства Тюменской области подписало соответствующий приказ (с документом можно ознакомиться на официальном сайте ведомства).

Всё дело в сохранности дорог: в жару при температуре выше 32 градусов асфальт становится мягче, и тяжеловесный транспорт может быстро оставить на нём колею. Чтобы сберечь дорожное покрытие, власти ввели временные ограничения.

Теперь в жаркие дни фуры и другие тяжеловесные машины с превышением допустимой осевой нагрузки смогут выезжать на дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения только с 21:00 до 9:00. Днём, с 9 утра до 9 вечера, движение для них будет закрыто.

Так что летом дороги будут принадлежать легковым автомобилям — а большегрузы перейдут на ночной режим работы.

