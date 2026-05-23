Тюменский педиатр назвала тревожные признаки гормональных сбоев у детей

Скачки роста и веса не всегда бывают вариантами нормы

Родители часто волнуются из за роста и веса ребёнка: то кажется, что малыш отстаёт от сверстников, то, наоборот, растёт слишком быстро. Но всегда ли это повод для паники? Врач педиатр отделения паллиативной медицинской помощи центра «Надежда» Вера Аникина рассказала, когда стоит бить тревогу, а когда беспокоиться не о чем — и какие простые привычки помогут сохранить здоровье эндокринной системы на годы вперёд.

Специалист подчёркивает: оценка роста и веса — процесс сугубо индивидуальный. Небольшие скачки или временное замедление нередко оказываются вариантом нормы, особенно если учесть телосложение родителей. Но есть чёткие сигналы, при которых откладывать визит к эндокринологу нельзя.

Например, насторожить должно, если ребёнок резко и слишком быстро обгоняет сверстников по росту. Или если у него наблюдается выраженный дефицит либо избыток массы тела — причём это никак не связано с питанием и уровнем физической активности. Тревожным звоночком может стать и появление «взрослого» запаха пота, а также слишком раннее или, напротив, запоздалое половое созревание. Кроме того, к врачу стоит обратиться при заметных изменениях кожи, а также если ребёнок постоянно испытывает жажду и часто ходит в туалет.

Чтобы снизить риск эндокринных нарушений, доктор Аникина советует с детства прививать ребёнку три полезные привычки. Во первых, важно следить за питанием: сократить потребление сахара, фастфуда и полуфабрикатов, а вместо этого делать акцент на овощах, фруктах и белковых продуктах. Во вторых, не забывать про движение: хотя бы час в день ребёнок должен активно проводить время — гулять, заниматься спортом или просто играть на свежем воздухе. В третьих, позаботиться о профилактике дефицита йода и витамина D — например, использовать йодированную соль, — но делать это исключительно под наблюдением врача.

По словам педиатра, многие эндокринные заболевания отлично поддаются лечению, если начать его вовремя. Так, хороший прогноз возможен при врождённом гипотиреозе, дефиците гормона роста, сахарном диабете 1 типа, а также при некоторых формах ожирения и нарушениях обмена веществ.

При этом Вера Аникина строго предостерегает родителей от самостоятельного назначения витаминов и биологически активных добавок. Бесконтрольный приём, особенно витамина D и препаратов йода, может обернуться серьёзными проблемами: передозировка способна вызвать кальцификацию почек, нарушить обмен кальция и привести к поражению внутренних органов.

– Любые добавки должны назначаться врачом по показаниям и под контролем анализов, — резюмирует специалист. Забота о здоровье ребёнка — это не только внимание к тревожным сигналам, но и разумный подход без самолечения.

