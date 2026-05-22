В Тюменской области уровень воды в Ишиме снижается, но паводок еще не отступил

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим у села Ильинка опустился до 723 см. За сутки река снизилась ещё на 8 см и остаётся ниже отметки «Неблагоприятное явление». Таковы последние данные по паводку на утро 22 мая.

При этом на других участках Ишима вода ещё прибывает: в городе Ишим — +4 см, уровень 698 см; в Абатском — +4 см, уровень 738 см; в Викулово — +7 см, уровень 507 см.

«На Тоболе и Туре в Тюмени фиксируют спад. Иртыш продолжает немного расти», — сообщает официальный канал «Тюменская область.рф».

В регионе подтоплены пять низководных мостов и один участок дороги у деревни Меримовская в Тобольском округе. Ситуация остаётся на контроле властей. Актуальные телефоны на время паводка доступны на сайте паводок72 и на региональном геопортале.