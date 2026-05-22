НовостиОбщество22 мая 2026 10:39

Из Тюмени снова можно уехать в Голышманово и Абатское

Серафима Краснова
В Тюмени возобновят автобусные рейсы из города в Голышманово и Абатское.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

С 25 мая в Тюменской области снова начинают курсировать автобусы по двум межмуниципальным маршрутам: №513 «Тюмень – Голышманово» и №520 «Тюмень – Абатское». Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Жители и гости региона смогут напрямую добираться из областной столицы до окружных центров. Актуальное расписание, список остановок и стоимость проезда доступны на официальном сайте Объединения автовокзалов и автостанций.

Для удобства пассажиров движение автобусов можно отслеживать в режиме реального времени через мобильное приложение «Транспорт 72». В приложении также доступно подробное расписание всех рейсов. Власти рекомендуют заранее планировать поездки и следить за обновлениями в приложении.