Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 8:57

«Ошибки стоили 54 тысячи»: тюменскому пенсионеру вернут деньги, списанные по вине приставов

Тюменскому пенсионеру вернут деньги, списанные по ошибке приставов
Серафима Краснова
Тюменскому пенсионеру вернут деньги, списанные по ошибке приставов.

Тюменскому пенсионеру вернут деньги, списанные по ошибке приставов.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области 78-летнему пенсионеру и инвалиду второй группы вернут деньги, которые он потерял из-за ошибок приставов. Прокуратура Абатского района провела проверку после его обращения.

По данным ведомства, летом 2025 года в отношении мужчины возбудили исполнительное производство из-за долга в 10 тысяч рублей. При этом пенсионера должным образом не уведомили и не дали времени погасить задолженность добровольно.

Судебный пристав списал деньги напрямую со срочного банковского вклада. Из-за этого договор был расторгнут досрочно, и мужчина потерял начисленные проценты — более 54 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры взысканные средства и исполнительский сбор вернули, а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием компенсировать пенсионеру убытки и моральный вред.

Суд поддержал эти требования: мужчине выплатят 54,2 тысячи рублей процентов и ещё 10 тысяч рублей компенсации.