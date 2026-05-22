«Ошибки стоили 54 тысячи»: тюменскому пенсионеру вернут деньги, списанные по вине приставов

Тюменскому пенсионеру вернут деньги, списанные по ошибке приставов.

В Тюменской области 78-летнему пенсионеру и инвалиду второй группы вернут деньги, которые он потерял из-за ошибок приставов. Прокуратура Абатского района провела проверку после его обращения.

По данным ведомства, летом 2025 года в отношении мужчины возбудили исполнительное производство из-за долга в 10 тысяч рублей. При этом пенсионера должным образом не уведомили и не дали времени погасить задолженность добровольно.

Судебный пристав списал деньги напрямую со срочного банковского вклада. Из-за этого договор был расторгнут досрочно, и мужчина потерял начисленные проценты — более 54 тысяч рублей.

После вмешательства прокуратуры взысканные средства и исполнительский сбор вернули, а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности. Кроме того, прокуратура обратилась в суд с требованием компенсировать пенсионеру убытки и моральный вред.

Суд поддержал эти требования: мужчине выплатят 54,2 тысячи рублей процентов и ещё 10 тысяч рублей компенсации.