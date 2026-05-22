«Школа станет конвейером по заполнению бланков»: эксперт о решении продлить ЕГЭ на 10 лет.

В преддверии Единого государственного экзамена глава Рособрнадзора Анзор Музаев объявил, что действующая модель ЕГЭ останется в России минимум на 10 лет. Это решение вызвало бурную реакцию родителей, педагогов и экспертов.

Кандидат экономических наук, доцент МГЛУ и РГСУ Саид Гафуров в комментарии для «ФедералПресс» выразил опасения, что школа окончательно превратится в «бездушный конвейер».

«Вузы уже сейчас получают абитуриентов с отличными баллами, но с нулевой способностью к диалогу. ЕГЭ останется, но его необходимо срочно дополнять живыми человеческими форматами. Иначе мы воспитаем не творцов, а калькуляторов», — считает эксперт.

Эксперт отмечает, что родители разделились на два лагеря. «Романтики образования» в отчаянии: они считают, что экзамен убивает право на ошибку и нестандартное мышление. «Прагматики» же вздохнули с облегчением, поскольку для них ЕГЭ — это понятная логистика поступления.

В старшей школе, по его словам, исчезают креативные проекты и дискуссии, а учителя превращаются в тьюторов по «нарешиванию» тестов. Гафуров призывает чиновников не отменять экзамен, но перестать делать его единственным смыслом существования старшеклассников и их семей.