В Тобольске водитель «Лады» сбил подростка и получил три года условно

В Тобольске суд признал виновным автомобилиста, который в сентябре 2025 года за рулем «Лады Гранта», не уступил дорогу ребенку на мопеде и допустил столкновение. Авария произошла на Комсомольском проспекте при повороте на улицу Уютная.

Мужчина сразу вызвал скорую помощь и оставался на месте до приезда медиков и сотрудников ДПС. В ходе проверки у него было выявлено состояние алкогольного опьянения.

- В суде подсудимый полностью признал свою вину. Он также возместил потерпевшему и его семье моральный и материальный ущерб в размере 300 000 рублей и принёс извинения. Пострадавший подтвердил, что ездил на собственном мопеде в учебное заведение с согласия родителей, - указано в материалах суда.

Мальчик получил травму грудной клетки и перелом ребер. Суд назначил тоболяку наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев и лишил его права управлять транспортными средствами на 2 года.