В Тюмени пропал мужчина с татуировкой синего тигра: волонтёры просят помощи в поиске

В Ленинском округе Тюмени разыскивают 175-сантиметрового мужчину по имени Варис Уразаев. Он пропал 17 мая, и с тех пор о его местонахождении ничего не известно. Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «ТюменьРегионСпас».

Пропавший — среднего телосложения, глаза карие, обрит наголо. Был одет в синюю олимпийку, чёрные спортивные штаны с белыми полосами и бежевые кроссовки. Особая примета — татуировка синего тигра на левой руке от запястья до локтя.

Волонтёры и полиция просят всех, кто видел Вариса или владеет информацией о его местонахождении, немедленно сообщить по телефону 112 или в поисковый отряд.

Этот случай — часть тревожной тенденции: в Тюменской области за последний месяц пропали уже несколько мужчин. В апреле - мае 2026 года в регионе бесследно исчезли больше пяти человек.