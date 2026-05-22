В Тюмени 22 мая ожидается потепление до +22 градусов и длинный световой день.

В пятницу, 22 мая, в Тюмени синоптики прогнозируют потепление до +22 градусов в дневное время. Температура комфорта при этом составит +18 градусов. Осадков не ожидается, но небо будет облачным.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 6 метров в секунду. Влажность воздуха составит 25–43%, магнитное поле — спокойное, атмосферное давление — 758–751 мм ртутного столба.

По данным ГУ МЧС России по Тюменской области, в регионе ожидается переменная облачность и дальнейшее похолодание. Температура ночью составит +0…+5 градусов, местами возможны заморозки до –5 градусов, а днём — +11…+16 градусов. Ветер северный, северо-восточный 6–11 м/с, порывы до 16 м/с.

Световой день 22 мая будет одним из самых длинных в году — 16 часов и 55 минут. Рассвет наступит в 4:07, закат — в 21:02.