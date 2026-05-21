«Доллар может упасть ниже 70 рублей»: экономист объяснила, почему рубль резко укрепился и что будет дальше

В последние дни зарубежные СМИ обсуждают укрепление рубля, который стал одной из лучших валют мира по отношению к доллару. Кандидат экономических наук Алена Габудина в интервью «МегаТюмени» объяснила причины этого явления и дала советы россиянам.

По словам эксперта, главная причина — сочетание рекордных нефтяных доходов и резкого снижения спроса на доллар внутри страны.

«Сейчас у России сохраняется большой приток валютной выручки от нефти. При этом сам доллар внутри страны стал нужен гораздо меньше. Это обычный рыночный механизм: когда спрос на что-то падает, оно дешевеет», — пояснила Алена Габудина.

На курс также влияют ограничения на валютные операции, внешнеполитические события и решения США по экспорту российской нефти.

Экономист считает, что доллар может упасть ниже 70 рублей, но, скорее всего, ненадолго. Точных прогнозов не даёт никто, так как ситуация зависит от мировых цен на нефть и политической обстановки.

Несмотря на плюсы для покупателей, слишком сильный рубль не выгоден производителям и экспортёрам. Такая ситуация помогает сдерживать инфляцию, но снижает доходы компаний, продающих товары за рубеж.

На фоне укрепления рубля уже дешевеют смартфоны, электроника, зарубежная техника, туристические путёвки и покупки на зарубежных маркетплейсах. При этом российские продукты питания практически не зависят от курса доллара, поэтому ждать резкого снижения цен на них не стоит.

Алена Габудина советует покупать валюту только для конкретных целей: поездки за границу, покупки недвижимости или долгосрочных накоплений.

«Покупать доллар только ради спекуляции сейчас опасно. Он может долго оставаться слабым, а при обратном обмене можно потерять на разнице курсов». В качестве альтернативы она рекомендует рублёвые инструменты — вклады и облигации с высокой доходностью.

Экономист прогнозирует, что во второй половине года рубль, вероятнее всего, вновь начнёт терять позиции, если цены на нефть снизятся или произойдут новые геополитические изменения.