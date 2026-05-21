Фото: Паблик Тюмень, ВК.

Такое мнение складывается по прочтении сообщения от пользователя на условиях анонимности в группе «Паблик Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». Жительница многоэтажного дома пишет, что проливной дождь, который обрушился на город 19 мая вскрыл коммунальные проблемы. Высотку на улице Республики, 218 топит водой с крыши, а управляющая компания якобы не реагирует должным образом.

«УК «Ирида»!! Всю зиму течет вода с потолка! Заливает 9 этажи! Деньги на ремонт мы сдаём! Я лично не копейки не должна! А приходится наблюдать скверное отношение УК к гражданам, к своим прямым обязанностям! Сегодня опять на 9 этаже всю ночь вода с крыши текла. В УК звонили, не отвечают. За что им деньги платим? крыша как текла, так и течёт. Зимой у них отмазка была - ливнёвка замёрзла, а сейчас что у них? Республики 218», - возмущается жительница Тюмени в соцсетях.

По всей видимости, на чердаке дома произошла течь из-за проливного дождя. Тюменка приложила видеоматериалы, на которых можно рассмотреть, как вода с крыши многоэтажки просачивается в квартиру на последнем этаже здания. Она медленно, но верно, топит подъезд и некоторые квартиры дома.

В Госжилинспекции Тюменской области, ссылаясь на управляющую компанию, назвали причину протечки крыши дома.

«Ситуация на контроле управляющей компании. По имеющимся сведениям, работы по герметизации участка кровли многоквартирного дома №218 на ул. Республики в Тюмени планируют выполнить до 27.05.2026», - прокомментировали ЧП в инспекции региона.

Отметим, согласно данным сервиса «Реформа ЖКХ», девятиэтажный дом был возведен в 1977 году. Текущая задолженность перед УК собственниками на сегодняшний день составляет почти 689 тысяч рублей, свыше полумиллиона.

Крышу многоэтажки на улице Республики, 218 последний раз ремонтировали в 2016 году. Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения проходил в 2024 году. На эти цели из фонда было потрачено чуть больше 500 тысяч рублей.

Следующий ремонт крыши и внутридомовых инженерных систем водоотведения в доме по программе капремонта запланированы на 2028 и 2041 годы.

