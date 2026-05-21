В Тюменской области ожидаются ночные заморозки: температура опустится до -5 градусов

В ночные часы 21 и 22 мая в некоторых районах Тюменской области ожидаются заморозки. По данным РСЧС региона, температура воздуха может опуститься до 0…–5 градусов Цельсия.

Жителям рекомендуется учитывать погодные условия при работах на приусадебных участках. Неокрепшие растения могут пострадать от холода, поэтому владельцам теплиц стоит заранее позаботиться о дополнительном укрытии.

Напомним, из-за теплой погоды в Тюмени и Тобольске расцвели сирень и яблоня. Кажется, что растения придали улицам городов по-настоящему летнюю атмосферу. Фотографии сирени показали жители Тюменской области в соцсетях.