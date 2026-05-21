В Тюменской области энергетики пресекли хищения электроэнергии на 2,5 млн рублей

Энергетики Тюменской области за четыре месяца с начала года выявили в регионе 23 факта безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Размер ущерба составил более 740 тысяч киловатт-часов, или порядка 2,5 млн рублей в денежном выражении.

По данным компании «Россети Тюмень», почти 80% об общего объема похищенного энергоресурса приходится на Тюменский муниципальный округ. При этом 87% случаев связаны с несанкционированным использованием электроэнергии физическими лицами. Так, житель села Кулаково самовольно подключил частный дом к электрическим сетям. По предварительным оценкам, мужчина принял из электрической сети 141 тысячу киловатт-часов на сумму 347 тысяч рублей. Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в правоохранительные органы.

В системоообразующей сетевой организации напоминают, что безучетное и бездоговорное потребление электричества наносит ущерб всем жителям Тюменской области. Самовольное подключение к энергоинфраструктуре может стать причиной снижения качества электроснабжения, пожара и даже стоить нарушителям здоровья и жизни.

Сообщить о выявленных случаях воровства электроэнергии можно анонимно по телефону единой горячей линии 8-800-220-0-220 и короткому номеру 220.