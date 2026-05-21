Житель Тюменской области после расставания с бывшей заколол ее нового парня. Фото: Татьяна Коркина.

Ялуторовским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Исетского района. Его обвиняют убийстве человека.

По версии следствия, 5 апреля 2026 года мужчина пришёл к дому своей бывшей сожительницы, с которой у него есть совместный ребёнок. В доме находился новый знакомый женщины.

- Мужчины вместе распивали спиртные напитки, но в ходе застолья между ними возник конфликт. Обвиняемый схватил нож и нанёс гостю не менее трёх ударов, от которых тот скончался на месте. Фигуранту предъявлено обвинение, судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в ведомстве.

Следователи СК России собрали достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.