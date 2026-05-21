Фото: Максим Афанасьев, ВК.

Мэр Тюмени Максим Афанасьев сообщил об отставке своего заместителя, директора департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова. Чиновник покинул пост по собственному желанию.

По словам Афанасьева, Иванов много лет возглавлял департамент, в том числе в период слияния ведомств. За время работы он зарекомендовал себя как профессионал с чётким видением стратегии развития города. Среди его ключевых достижений мэр назвал вывод Тюмени в лидеры по объёму ввода жилья, прогресс в создании комфортной городской среды, участие в создании центра стратегического развития «Сибирь», разработку и внедрение градостроительных нормативов, а также выстраивание взаимодействия с правительством области и застройщиками.

Исполняющей обязанности директора департамента назначена Светлана Карева.