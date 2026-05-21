Тюменка Ксения Сухинова блеснула на Каннском кинофестивале

Фото: Ксения Сухинова, ВК.

Ксения Сухинова, победительница конкурса «Мисс мира — 2008» и уроженка Тюмени, посетила Каннский кинофестиваль. 38-летняя модель стала гостьей премьеры нового фильма российского режиссёра Андрея Звягинцева «Минотавр» (18+), который был встречен зрителями долгими овациями.

Фото: Ксения Сухинова, ВК.

Для выхода на красную дорожку Сухинова выбрала эффектный образ — красное платье макси. Её образ, выполненный в классическом стиле Канн — длинный силуэт, открытые плечи и яркий цвет, — сразу привлёк внимание среди традиционного чёрного дресс-кода.

Фото: Ксения Сухинова, ВК.

Ксения Сухинова остаётся одной из самых известных уроженок Тюмени в мире моды. Красная дорожка Канн становится всё более открытой для дизайнеров и брендов с разной географией, в том числе из России.