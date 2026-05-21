Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 мая 2026 6:11

На тюменской трассе в массовом ДТП с «Ладой» и минивэном пострадали семь человекфотовидео

В Заводоуковске в ДТП с «Ладой» и «Хондой» пострадали семь человек
Серафима Краснова
Фото: ГАИ Тюменской области.

Фото: ГАИ Тюменской области.

Утром 21 мая на 120-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск, под Заводоуковском, столкнулись два автомобиля «Лада» и «Хонда»-минивэн. В результате аварии пострадали семь человек.

Фото: ГАИ Тюменской области.

Фото: ГАИ Тюменской области.

По предварительным данным Госавтоинспекции Тюменской области, 26-летний водитель «Лады» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество водителю «Хонды». В минивэне находились четыре пассажира.

Фото: ГАИ Тюменской области.

Фото: ГАИ Тюменской области.

- Все пострадавшие — водитель и пассажир «Лады», а также водитель и четверо пассажиров «Хонды» — получили ранения, - доложили в ведомстве.

По информации полиции, водитель «Хонды» перевозил людей из Тюмени в село Казанское. Обстоятельства происшествия выясняют уполномоченные органы. На место аварии выезжал врио начальника отдела Госавтоинспекции «Заводоуковский» Дмитрий Черенков.