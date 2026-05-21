В Тюмени официально стартует купальный сезон: пляжи пока не готовы

В Тюмени, несмотря на прохладную погоду, официально стартует купальный сезон — он продлится с 20 мая по 25 августа. Ответственные службы уже начали подготовку пляжей к приёму гостей, а с сегодняшнего дня спасатели вышли на дежурство на самых популярных водоёмах города.

Особое внимание уделяется местам несанкционированного купания. Патрули будут дежурить у Заречного парка, на озёрах Круглое, Нижнее Кривое, Липовое, Оброчное, а также на карьерах Чистый, Утиный и Лесной. Несмотря на запрещающие знаки, тюменцы часто купаются именно там.

Директор департамента безопасности жизнедеятельности Виталий Флянц проинструктировал спасателей: их задача — патрулировать акваторию с 11:00 до 21:00 и предотвращать несчастные случаи. Официально открыт только пляж на Верхнем бору. Пляж на озере Круглое будет доступен после спада воды и проверки Роспотребнадзором.