В Тюменской области изымут опасное лекарство для домашних животных. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах изымается из оборота ветеринарный препарат «Энронит» серии 0211 от российского производителя «Нита-Фарм». Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по регионам.

Причина — несоответствие образца требованиям по показателю «пирогенность» (способность вызывать повышение температуры тела при введении). Срок годности данной партии — до февраля 2028 года. Перемещение и оборот этой серии лекарственного средства полностью запрещены.

«Энронит» — это антибактериальный раствор для инъекций, который применяется для лечения телят, ягнят и свиней при желудочно-кишечных и респираторных заболеваниях бактериальной и микоплазменной природы.