В Ялуторовске бывший заключенный избил и ограбил пенсионерку.

В Тюменской области, в Ялуторовске, полицейские задержали бывшего заключенного, который избил и ограбил пожилую женщину. ЧП произошло в районе трёх часов ночи. Пострадавшая обратилась в полицию и сообщила, что злоумышленник проник в её квартиру, схватил за шею, нанёс несколько ударов по лицу и, угрожая, потребовал деньги.

- Пенсионерка отдала грабителю 100 тысяч рублей, после чего он скрылся. Как выяснилось, подозреваемый, ранее неоднократно судимый местный житель 1982 года рождения, знал о наличии денег, так как ранее делал ремонт в квартире потерпевшей. Он проник в дом через балкон, - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России по Тюменской области.

По версии следствия, 500 рублей из похищенной суммы мужчина потратил на алкоголь, остальные деньги были изъяты полицейскими при обыске его съёмной квартиры. На тюменца завели уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.